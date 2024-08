Ex de Nahim, Andreia Andrade explica segredo sobre a causa da morte

A morte do cantor Nahim, aos 71 anos, há pouco mais de 2 meses, ainda continua sob investigação e segredo de Justiça. O juiz responsável pelo caso indeferiu um pedido para a retirada do sigilo, alegando que a medida visa proteger a imagem do cantor e garantir o bom andamento das investigações.

Ex de Nahim, Andreia Andrade explicou, através de nota enviada por seus advogados, que o segredo de Justiça foi inicialmente solicitado para assegurar que as informações sensíveis fossem tratadas com a devida cautela durante a conclusão do laudo pericial. Após a finalização do laudo, houve uma tentativa de revogação do segredo, porém o juiz optou por mantê-lo.

“A decisão foi tomada em respeito à memória do Nahim, e para resguardar sua imagem. O laudo permanece em segredo de justiça, e não será revelado ao público. As pessoas que realmente precisam saber o conteúdo deste laudo terão acesso às informações”, afirmou o texto.

O comunicado ainda completou: “A medida reforça, ainda, a importância de preservar a integridade das investigações e respeitar a memória de figuras públicas, como o cantor Nahim, evitando a exposição desnecessária de detalhes que possam prejudicar a imagem do falecido. Para os fãs e para a imprensa, essa medida também representa um chamado à compreensão e respeito durante este momento delicado”, declarou.

Confira, abaixo, a nota na íntegra

Quem era Nahim

A notícia da morte do cantor Nahim Jorge Elias Júnior, aos 71 aos, após um acidente doméstico, agitou as redes sociais, no dia 13 de junho. A Polícia Militar que atendeu ao chamado na casa do artista, sucesso nos anos 80, revelou que a suspeita é de ele tenha caído de uma escada em casa, que fica em Taboão da Serra, São Paulo.

Apesar de a causa provável ser o acidente doméstico, de acordo com o G1, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso será registrado, primeiramente, como morte suspeita. A família de Nahim foi ao IML fazer o reconhecimento do corpo assim que recebeu a notícia do falecimento.

Mas quem era Nahim? Ele nasceu em Miguelópolis, interior de São Paulo, e despontou na carreira artística nos anos 80, quando começou a participar de programas de auditório. Muita gente não sabe, mas Nahim foi o vencedor do quadro Qual É a Música?, no Programa Silvio Santos, do SBT.

Nahim também teve passagens pelos realities shows da Record. Em 2017, ele fez parte do elenco de A Fazenda: Nova Chance, mas foi o 5º eliminado da atração, em uma Roça contra Rita Cadillac. Cinco anos depois, ele esteve no Power Couple Brasil 6 ao lado da então esposa, Andreia Andrade, de que se separou em outubro do ano passado.

Entre as músicas mais conhecidas do cantor estão Coração de Melão, Melô do Tacka Tacka e Dá Coração (Dá Dá Dá). Seus hist apontaram no cenário musical na mesma época em que ele gravou seu primeiro disco em Português. Em toda a carreira, Nahim gravou 14 discos e lançou 86 músicas.

Nahim começou a tocar quando tinha apenas 10 anos. Nessa época, lançou seu primeiro grupo musical, chamado New Edition. Ele foi descoberto pelo produtor musical Mister Sam, em 1980, e seu primeiro nome artístico foi Baby Face, quando gravou dois compactos em inglês.