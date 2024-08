Festival do Açaí em Feijó começa nesta sexta com show de Lambasaia; veja a programação

O tradicional Festival do Açaí 2024 começa nesta sexta-feira (16) e finaliza no domingo (18), no espaço de eventos em Feijó, com diversas atrações locais e nacionais.

O festival contará com apresentações de Marília Tavares, Lambasaia, Vitor Fernandes e outros talentos da região. Além disso, o evento incluirá a escolha da Garota Açaí, com 10 candidatas concorrendo ao título.

A abertura, nesta sexta-feira (16), será com a apresentação de Lambasaia. No sábado, 17, será a vez da cantora Marília Tavares, e no domingo, 18, o encerramento ficará por conta de Vitor Fernandes.

Veja a programação: