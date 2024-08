Galho atinge colono no interior do Acre durante derrubada de árvore; estado é grave

Um grave acidente de derrubada ocorreu na comunidade Riozinho, situada no ramal do Castanhal, às margens do Rio Iaco, na região rural de Sena Madureira, nesta quarta-feira (07). Adonai Neto dos Santos, conhecido na comunidade como Cocão, foi vítima de um acidente enquanto participava de uma derrubada de árvores.

De acordo com relatos, Cocão foi colhido acidentalmente pela galhada de uma árvore. Imagens divulgadas por familiares mostram o trabalhador ferido, com o rosto machucado e parte de sua roupa rasgada pelo impacto. O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, devido à distância e às dificuldades de acesso na região, ainda não conseguiram retornar com a vítima.

Informações preliminares indicam que o estado de saúde de Adonai Neto dos Santos não é dos melhores, gerando grande preocupação entre seus familiares e amigos.

Acidentes desse tipo são comuns nesta época do ano, quando ocorrem as brocas – práticas de derrubada de árvores – nas áreas rurais de Sena Madureira.