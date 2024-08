“Gesto de amor e eu sou muito grato”, disse Marcus ao inaugurar Casas 15 no Calafate

O candidato a prefeito pela Coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre, inaugurou cumpriu agenda na Regional Calafate nesta segunda-feira, 26, onde inaugurou três Casas 15, no Jequitibá, Waldemar Maciel e Ilson Ribeiro. As Casas 15 são espaços cedidos voluntariamente por moradores que passam a funcionar como comitê da campanha no bairro.

Moradora do Jequitiba há 15 anos, Katiuscia de Freitas, falou da satisfação de abrir a sua casa para a campanha do Marcus e da Marfisa.

“Eu que pedi pra abrir uma Casa 15 aqui porque eu acompanho o Marcus e gosto muito do trabalho dele, do jeito dele de ser, uma pessoa humilde, de bom coração, que trata todo mundo bem, e quando foi prefeito fez muito pelo nosso bairro. Ele estava sempre aqui, fez muita coisa boa pela gente, e aonde a gente chega aqui nas casas, as pessoas querem ver o Marcus, querem falar com ele. Daí eu liguei pra ele e disse que estava abrindo a minha casa para ser um comitê dele”, disse.

Do mesmo modo, a moradora do Ilson Ribeiro há 15 anos, Vilma Rocha, disse que esse é um gesto de amor e de reconhecimento pelo trabalho.

“Conheço o trabalho do Marcus Alexandre de muito tempo, acompanhei de perto a gestão dele nas Prefeitura e pra mim ele foi o melhor prefeito até hoje. E eu quero que Rio Branco volte a ser um lugar bom para se viver, pra mim, pros meus filhos e pra minha comunidade. Quando o Marcus era prefeito ele trabalhou aqui no bairro, a gente tinha asfalto de qualidade, a gente tinha ônibus, hoje nem parada de ônibus a gente tem, a gente fica no sol, as crianças ficam a mercê do tempo, então eu quero voltar a sorrir, eu quero voltar a viver em um lugar bom, então, esse é um gesto de amor e de reconhecimento pela pessoa que o Marcus Alexandre é, pontuou.

Marcus Alexandre agradeceu as inúmeras manifestações de carinho e de pedidos para abrir Casas 15 nos bairros.

“A campanha boa é assim, na rua, no bairro, aqui no Calafate andamos no Jequitibá, no Waldemar Maciel, e no Ilson Ribeiro, conversamos com os moradores, falamos dos nossos projetos para essa regional e inauguramos três Casas 15, que as são as referências da nossa campanha em espaços cedidos pelos moradores. Já temos dezenas de Casas 15 espalhadas pelas cidade e vamos abrir muito mais, nossa campanha segue com alegria e pé no chão, nós não vamos abrir comitês gigantescos em prédios caros, nossos comitês são nas casas das pessoas, estamos felizes porque quem tá com a gente é o povo e eu sou muito grato por isso”, finalizou.