Gil do Vigor revela “truque” para permanecer com o Twitter

Os internautas amanheceram em polvorosa, neste sábado (31/8), por conta do fim do X, antigo Twitter. Para alguns usuários do microblog os perfis pararam de funcionar e para outros permanece normal. E Gil do Vigor aproveitou para contar o “truque” que está usando para continuar acompanhando a rede social.

“Eu usando o ship americano pra continuar no TT! Cadê vocês, people?”, questionou ele. Em outro post, ele agradeceu o apoio dos seguidores que o acompanharam todo esse tempo.

“Meus vigorosos e vigorentos, eu não poderia deixar de passar aqui e agradecer a vocês por tudo o que nós passamos juntos. Eu sou twitteiro, sou emocionado, erro e acerto, mas os meus vigorosos são o meu tesouro”, alogiou, antes de completar:

“Eu sonhei com vocês, sempre quis muito vocês. O Twitter sempre foi a rede que eu usei. Eu, Gil do Vigor, com meus erros e acertos. E eu queira falar que entendo, também, a emoção que essa rede nos traz. Eu quero desejar tudo de bom, agradecer por tudo e dizer que amo muito vocês. ❤️”, declarou-se.

No fim, ele contou qual a nova plataforma que vai passar a usar: “Quem eu já sigo? Vou seguir vocês no Blue Sky! Coloquem os arrobas aqui em baixo correndo”, convocou.

Boninho manda recado para Elon Musk

Com a repercussão do fim do X/Twitter, que virou um dos assuntos mais comentados na web, Boninho mandou um recado para Elon Musk, fundador da rede. A notícia de que o microblog está prestes a sair do ar no Brasil causou um alvoro na última quinta-feira (29/8).

“Elon Musk, vamos falar sobre X no Brasil, talvez eu possa te ajudar”, escreveu o diretor do Big Brother Brasil e do Estrela da Casa.

Mais cedo, a socialite Narcisa Tamborindeguy brincou dando a entender que poderia comprar a plataforma. “Quanto custa o Twitter?”, quis saber.

Elon Musk anunciou que fecharia as atividades do X no Brasil no último dia 17. O empresário esclareceu que atribuiu a decisão foi motivada por ações de Alexandre de Moraes, que exigiu que alguns conteúdos fossem deletados e bloqueados, de perfis indicados pelo ministro, que atentam contra a democracia.

O decreto de Moraes ainda prevê multa, caso a exigência não seja cumprida. Musk esperava evitar estas multas e pressões sobre seus representantes no país. Com o impasse, o X/Twitter pode ser realmente bloqueado. Eita!

Kerline faz súplica sobre fim do Twitter

Após Boninho mandar um recado para Elon Musk, agora foi a vez da ex-BBB Kerline Cardoso fazer uma súplica ao fundador do X, antigo Twitter. As manifestações vieram após a notícia de que o microblog está prestes a sair do ar no Brasil, causando um alvoroço total.

“Olá @elonmusk, meu nome é Ker ou, se preferir, pobre Ker. Sou do Brasil! X é muito importante para nós brasileiros, principalmente em tempos de BBB. Adoro ficar em casa e ver as pessoas brigando por divas pop. Não tirem essa felicidade da gente”, pediu a influenciadora.