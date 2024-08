“Gold”: o que significam as notas douradas no Instagram?

As notas do Instagram ficaram diferentes nesta sexta-feira (9). Caso você tenha aberto o aplicativo, já deve ter reparado que algumas das mensagens curtas que aparecem acima da foto de perfil dos usuários estão com um fundo amarelo (ou dourado) ao invés de branco.

A resposta é uma nova funcionalidade que muda a cor das notas com a palavra “gold” (ouro), em homenagem à Olimpíada de Paris — e às medalhas de ouro conquistadas pelos atletas.

A mudança de cor também ocorre com outros termos relacionados aos Jogos, como “Olympics” ou os emojis de medalha.

Como a Meta não anunciou a novidade oficialmente, os usuários descobriram sobre a mudança sozinhos ao usar a palavra em suas notas.

O recurso de notas do Instagram foi lançado no final de 2022, e permite que os usuários publiquem uma mensagem temporária curta (de até 60 caracteres) na rede social. Essas mensagens aparecem acima das fotos de perfil, na área de mensagens diretas.

É claro que a mudança não rendeu assunto apenas no Instagram, usuários do X, antigo Twitter, também repercutiram a nova função. Teve quem gostou, teve quem achou brega e é claro, também tiveram os memes.

Eu entrando nas notas do instagram sem entender nada pic.twitter.com/ArnmAAIh7T — Campina1000grau (@campina1000grau) August 8, 2024

sim, o instagram arrumou um jeito de ficar mais cafona e agora colocou aquelas notas na cor dourada pic.twitter.com/I5EwojAGrx — juno (@iojuno) August 8, 2024

Las notas de instagram: (Categoría: Humor) pic.twitter.com/eZtVq1bvlz — Eli Coyos (@coyo5_eli) August 9, 2024

o povo do Instagram é feliz c tão pouco, tudo besta c essa bobeira de gold das notas, queria q meu cérebro fosse lisinho assim — letícia (@leticiaaamourax) August 9, 2024