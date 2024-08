Ideb: Rio Branco tem o 2º melhor indicador do país nos primeiros anos do Ensino Fundamental

A capital Rio Branco alcançou a nota 6.4 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, anunciado na última quarta-feira (14) pela secretária de Educação de Rio Branco, Nabiha Bestene. De acordo com a gestora, a capital acreana ficou em segundo lugar entre as capitais do Brasil, ficando atrás apenas de Goiânia.

O Ideb é um indicador criado pelo Governo Federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas. A pontuação de 6.4 é no indicador dos primeiros anos de Ensino Fundamental, sendo do 1º ao 5º ano, que são de responsabilidade do município.

“Tudo isso é graças ao esforço da gestão, ao investimento nas estruturas das escolas, à distribuição de tablets, e à formação continuada que a Secretaria Municipal de Educação tem dado aos educadores. Nós tivemos que nos reinventar”, disse a secretária.