Isabella Gomes, Miss Acre 2024, é a nova influenciadora na cobertura da Expoacre

O ContilNet dá mais um passo em sua tradição de cobertura da Expoacre, a maior feira de agronegócios da região. Neste ano, o portal prepara a quarta edição de sua iniciativa, transformando influenciadores em ‘repórteres por um dia’ para revelar os bastidores e as curiosidades do evento.

O trabalho dos influenciadores do ContilNet já é uma parte essencial da nossa programação e se tornou referência. Com um conteúdo leve e envolvente, a equipe é esperada com entusiasmo pelos internautas, que aguardam ansiosos pela divulgação dos nomes. Neste sábado (31), o quarto nome foi anunciado no Instagram do colunista Douglas Richer. Isabella Gomes, Miss Acre 2024, se junta ao time de influenciadores para a cobertura da Expoacre 2024, em parceria com a Sans Filmes, TV Rio Branco (afiliada da TV Cultura no Acre), com o apoio do Sicred, Sem Fronteiras e Top Mídia.

Isa é natural de Rio Branco, tem 1,75 m de altura e está cursando odontologia. Ela divide seu tempo entre a vida de modelo e o trabalho administrativo em uma loja de roupas. Conhecida por sua dedicação aos estudos e ao trabalho, Isabella também é apaixonada por exercícios físicos e novas aventuras.

Confira o vídeo oficial de divulgação com a influenciadora: