Iza se emociona com homenagem de Caetano Veloso e Maria Bethânia em nova turnê

Um momento específico da estreia da turnê da dupla de irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia emocionou a cantora Iza, que usou as redes sociais neste domingo (4) para publicar uma declaração emocionada aos músicos. Em apresentação no Rio de Janeiro, os dois cantaram “Fé”, um dos sucessos da artista.

Iza compartilhou o momento em seu perfil no Instagram, onde publicou um texto para agradecer Caetano e Bethânia. “Nenhuma palavra seria suficiente para agradecer, mas vou tentar”, começou ela, na legenda.

“Meu Deus, isso que é bom dia! Quando me encontrei com a rainha Bethânia no backstage [bastidor] de um festival que fizemos juntas, dia 24 de setembro de 2023, ela me chamou no seu camarim. Me abraçou e disse coisas lindas que nunca vou esquecer. Uma foi: ‘Eu e meu irmão estamos ensaiando Fé’”, relatou Iza.

“Não acreditei. Ela continuou: ‘Eu e ele amamos essa música e ele é apaixonado no clipe’. Saí do camarim extasiada! Ela conhecia minha música! E os dois acharam legal ensaiar e colocar no repertório dessa turnê! Não contei para ninguém! Para mim, a vitória estava ali, já. Dois ícones sentiram algo com um trampo meu”, continuou Iza.

“Aí eu acordo hoje e vejo isso. Isso é grande para mim de um jeito que não sei se consigo explicar. Só quero muito agradecer a todos que fizeram isso acontecer.”

Dentre muitos agradecimentos, Iza finalizou: “Obrigada, Maria Bethânia e Caetano Veloso, pela generosidade e pelo melhor presente que a arte e vocês poderiam me dar.”

Confira a publicação na íntegra: