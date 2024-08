Jovem de 22 anos morre durante agachamento com barra em academia

Uma jovem de apenas 22 anos morreu enquanto fazia agachamento com barra em uma academia no México. Ariatna Lizeth Mata Esparza desmaiou e caiu repentinamente no chão após levantar muito peso. Paramédicos foram chamados ao local, mas ao chegarem a jovem estava sem vida.

Autoridades locais informaram que a autópsia descobriu que a causa da morte foi anoxemia, uma condição onde há pouco oxigênio no sangue. O acidente teria sido causado por esforço excessivo. As informações são do portal britânico Daily Mail.