Juliana Melo chama atenção com look deslumbrante no Miss Brasil em SP; FOTOS

A Miss Universe Acre 2021 e 2022, Juliana Melo, movimentou as redes sociais na noite desta quinta-feira (8) ao surgir deslumbrante no Miss Grande Brasil, também conhecido como Miss Brasil – Nova Era. A Miss Acre recebeu muitos elogios dos seguidores ao mostrar o look que escolheu para a final do concurso.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a influenciadora aparece com um vestido longo e justo, todo azul, adornado com pedrarias e lantejoulas, que destaca suas curvas impecáveis. Ela completou a produção com acessórios em cristais e deixou os cabelos soltos.

Os comentários encheram as fotos da influenciadora com elogios e admiração.

Veja a publicação: