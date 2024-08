Na última sexta-feira (9/8), o juiz Rodrigo Marzola Colombini, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, já havia decidido liminarmente em favor de um pedido de direito de resposta feito por Boulos após as acusações do influencer. Vídeos publicados pelo influencer depois do debate em 8 de agosto na TV Band deveriam sair do ar no prazo de 24 horas.

“Com efeito, os vídeos veiculados pelo requerido possuem conteúdo unicamente difamatório à pessoa do autor, sem qualquer relevância político-eleitoral. As afirmações estão lançadas nas redes sociais do requerido sem qualquer comprovação”, manifestou o magistrado na ocasião.