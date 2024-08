Kit Harington, de “Game of Thrones”, diz que nunca vai ver “A Casa do Dragão”

O ator Kit Harington, intérprete do personagem Jon Snow em “Game of Thrones”, afirmou recentemente que não consegue assistir à série spin-off “A Casa do Dragão”.

Dias após o último episódio do seriado ser lançado, ele explicou o motivo de não acompanhá-lo. “Eu só não consigo assistir. Eu acho que é porque eu passei muito tempo nesse universo”, disse em entrevista à Associated Press, divulgada nesta terça-feira (6). “Eu desejo tudo de melhor para eles, mas eu não pretendo nunca assistir a essa série, e nem vou assistir a ‘Game of Thrones’ de novo nos próximos anos”, completou. A declaração foi dada durante o tapete vermelho da terceira temporada de “Industry”, série britânica sobre o mercado de ações que terá a estreia do ator. Kit Harington participou das oito temporadas de “Game of Thrones”, série da HBO baseada em romances de fantasia do escritor George RR Martin e lançados entre 2011 e 2019.