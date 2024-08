Kylie Jenner desmente rumores que teria usado Ozempic para emagrecer

“E eu me sentia em forma e estava dando certo, e então engravidei e fiz tudo de novo. Sinto que as pessoas não me deram, ou não deram às mulheres em geral, empatia suficiente. Vejo fotos [online] e as pessoas estão me acusando de usar drogas ou algo assim…”, confessa.

Questionada se as pessoas erroneamente achavam que ela estava tomando Ozempic, ela assente e segundo o portal, fica irritada com isso, apontando que “as pessoas esquecem que ela é apenas uma jovem de 20 e poucos anos depois dos filhos”.

“Estou de volta ao meu peso de antes de ter minha filha e meu filho, e as pessoas estão me colocando lado a lado três meses após o parto. Eu fico tipo: ‘Todo mundo esquece que eu tive dois filhos e engordei 27 quilos em ambas as gestações?’”