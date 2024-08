Mãe de Medina lembra tempo que ficou sem falar com o filho: “Luto”

Por cerca de quatro anos, Gabriel Medina ficou sem falar com a mãe, Simone. Na época, houve um rompimento profissional entre os dois, já que ela administrava a carreira dele. O atleta era casado com modelo Yasmin Brunet.

Ao lembrar deste período, Simone disse, em entrevista ao perfil Beach Show no Instagram, que foi “viver o luto do filho vivo”. Mãe e filho retomaram a relação este ano.

“Quando você perde um filho, imagino que seja uma grande dor. Você sabe que você nunca mais vai vê-lo, ele não vai voltar. E quando você passa pelo luto de um filho vivo… Ele está tão pertinho e, ao mesmo tempo, tão longe. É muito doloroso, porque você vê o dia a dia dele, as coisas que ele faz, mas você não pode falar, você não tem alcance. Era um sofrimento todos os dias”, desabafou.

Atualmente, o surfista está competindo nas Olimpíadas de Paris.

Ela ainda completou que entende os desafios da vida do filho. “Às vezes, eu olho para o Gabriel e falo: ‘Nossa Deus, não é fácil ser quem ele é, né?’ Não é fácil. Eu olho com muita compaixão para o meu filho, eu dou muito amor para ele. Eu procuro deixá-lo se sentir acolhido”, afirmou Simone.

A mãe de Medina afirmou que aprendeu com os erros e não comenta problemas pessoais nas redes sociais. “Você só compartilha e derrama sobre os outros do que você está cheio. Às vezes, eu fico com raiva, eu tenho vontade de falar, mas eu reflito, falo com Deus. Vou contar até um segredo: Às vezes, na internet, eu escrevo tudo que eu quero falar, faço o textão. Quando acabo, apago tudo, bloqueio a pessoa, apago, pronto. Não quero entrar nessa vibe, mas, pelo menos, desabafei”, completou.

“Eu viro leoa quando falam do meu filho. Eu sou brava. Mas tenho aquela coisa de: ‘Eu não vou brigar com ninguém por causa dele’. Porque eu acho que as pessoas que destilam venenos são aquelas pessoas que preparam o copo de veneno para você, mas elas mesmo que que tomam”, pontuou.