A mãe da medalhista olímpica Simone Biles, Shanon Biles, demonstrou seu desejo em se reconciliar com a filha. Em entrevista ao portal Daily Mail, da Inglaterra. Shanon abandonou Simone quando a atleta ainda era criança por conta de sua dependência química, mas diz que já iniciou o diálogo com os outros irmãos da ginasta.

A mãe de Simone lutou contra o vício em drogas durante boa parte de sua vida. Por isso, acabou abandonando Simone Biles e os dois irmãos quando a ginasta tinha apenas seis anos de idade. Ela revela estar sóbria no momento, mas destaca que será sempre uma viciada em processo de recuperação.

Simone e os irmãos foram adotados pelos avós maternos e Shanon deu detalhes sobre esse momento em que o pai dela assumiu a guarda das crianças, depois que elas passaram por abrigos.

“Foi difícil abrir mão dos meus filhos, mas eu tive que fazer o que precisava ser feito. Eu não conseguia cuidar deles. Eu ainda estava usando (drogas) e (meu pai) não queria que eu entrasse e saísse da vida deles quando eu não estava bem”, declarou ao Daily Mail.

Desde então, Shanon e Simone Biles não tiveram mais nenhum tipo de contato. A mãe da ginasta revelou o desejo de retomar o contato com a atleta, afirmando que já se comunica com uma das outras filhas.

“Apenas quero fazer as pazes com ela, mas pessoalmente. Quero esperar por ela e pela Adria. Eu ainda falo um pouco com Adria, mais do que já falei com Simone. Eu pediria para que elas me perdoassem, pediria para que não julgassem meu passado. Vamos seguir em frente!”, pontuou.

Ela também comentou sobre o sucesso esportivo da filha, que já soma 11 medalhas olímpicas, sendo sete de ouro.

“Quero que ela saiba que a amo e estou muito orgulhosa dela. Mas ainda estou esperando. Quero que ela entre em contato comigo”, finalizou.

Nos jogos Olímpicos de Paris 2024, Simone Biles conquistou o ouro nas provas de salto, no individual geral e por equipes. Ela ainda garantiu uma prata na final individual de solo, que foi vencida pela brasileira Rebeca Andrade.