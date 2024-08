“Mania de Você” ganha trailer com romances, traições e muita tensão; confira

A estreia de “Mania de Você” está cada vez mais próxima. Substituta do remake de “Renascer” na TV Globo, a novela escrita por João Emanuel Carneiro chegará em setembro, com muitos romances cruzados e intrigas. Nesta segunda-feira (5), foi divulgado o trailer com detalhes sobre a história.

Na trama, a recente amizade entre Luma (Agatha Moreira) e Viola (Gabz) será atravessada por Rudá (Nicolas Prattes). Ainda que viva um relacionamento com a primeira personagem, ele se apaixonará perdidamente pela segunda — que estará comprometida com Mavi (Chay Suede). Com as belas paisagens de Angra dos Reis como cenário, a história evidenciará certo contrastes entre classes sociais. A nova novela das 21h contará com muitas reviravoltas, romances, traições e ameaças. O elenco da nova novela ainda contará com nomes como Rodrigo Lombardi, Mariana Ximenes, Eliane Giardini, Adriana Esteves, Fábio Assunção, Allan Souza Lima, Bruno Montaleone, Alanis Guillen, Ana Beatriz Nogueira, ângelo Antônio, dentre outros. Confira o trailer de "Mania de Você", substituta de "Renascer":