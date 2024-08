Marcus Alexandre começa a campanha com cafezinho no bairro 15

Neste primeiro dia de campanha, 16 de agosto, o candidato a prefeito Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB), acompanhado pela candidata a vice em sua chapa, Marfisa Galvão (PSD), e pelos candidatos a vereadores e vereadoras e pela militância, deram início a caminhada rumo a Prefeitura de Rio Branco, visitando e tomando cafezinho no Mercado do XV, no bairro Quinze, no Segundo Distrito.

Marcus falou da simbologia de começar a campanha pelo bairro Quinze.

“Hoje é um dia especial, é o começo da nossa caminhada. Eu tenho que agradecer primeiro a todos os partidos que estão do nosso lado, todos os candidatos a vereador e vereadora que estão do nosso lado e que querem mudança. Nós estamos começando aqui no Mercado do Quinze, um ponto tradicional da nossa cidade. Quinze, Cidade Nova, foi onde a cidade nasceu, onde o Rio Branco começou, e isso mostra o nosso respeito com a história da cidade, com as tradições, com as famílias tradicionais. Temos que respeitar a história de Rio Branco para poder avançar e enfrentar os desafios do presente e do futuro. É o começo dessa caminhada, vamos fazê-la propositiva, sem baixaria, sem ataques, vamos colocar aquilo que a gente tem no coração, apresentando propostas e o desejo de ajudar a nossa cidade”, disse Marcus Alexandre.

A tarde, 17h, o candidato fará um encontro com a militância na parte alta da cidade, caminhada no comércio, adesivado e bandeiraço na praça do São Francisco.