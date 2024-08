Marcus fala sobre relação com Jorge Viana e diz que Petecão será seu candidato em 2026

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre foi o entrevistado do Em Cena, podcast do ContilNet, desta segunda-feira (5). Na conversa, além de falar sobre as propostas do plano de governo que deverá ser finalizado em breve pela cúpula do MDB, Marcus também comentou o arco de aliança dos 11 partidos que compõe a sua base nas eleições deste ano.

Entre os partidos aliados está o PT, partido em que Marcus foi eleito e reeleito nas eleições de 2012 e 2016. Mesmo deixando o partido no ano passado, ele seguirá com os petistas no palanque.

“As pessoas querem tirar meu direito de mudar de partido. Porque todo mundo tem esse direito. A gente vê aí pessoas nesse cenário eleitoral que já trocaram de partido, foram da esquerda, depois foram pro centro, depois direita. Trocaram cinco, seis vezes de partido. E esses mesmo são os que apontam o dedo pra mim, que em 2022 encerrei um ciclo. Eu saí [do PT] e entrei pela porta da frente, respeitando o partido e as amizades que lá eu construí”, disse.

Uma das maiores lideranças do PT no Acre, o ex-governador e ex-senador Jorge Viana não compareceu na convenção da chapa de Marcus Alexandre e nem comentou oficialmente sobre o evento, o que teria indicado um possível racha na relação entre ele e Marcus. O ex-prefeito comentou a situação e disse que é grato ao ex-governador, que atualmente é presidente da ApexBrasil.

“As amizades permanecem. Nunca fui de romper amizades e nem de ser ingrato com quem me ajudou com os desafios que eu enfrentei. O que eu tenho no meu coração é gratidão e a manutenção das amizades”, completou.

Eleições de 2026

Apesar de declarar que ainda é cedo para falar nas eleições de 2026, Marcus deixou claro que a candidatura a reeleição do senador Sérgio Petecão, do PSD e um dos seus maiores aliados nas eleições deste ano, será prioridade dele.

“A eleição mais importante é essa que vai acontecer daqui dois meses. Mas uma coisa eu digo: o senador Sérgio Petecão vai ser o nosso candidato. Se ele está nos apoiando agora, um dos poucos parlamentares federais que nos apoia, a gratidão a gente não tira do coração”.

Veja a entrevista na íntegra: