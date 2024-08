Material genético em local de queda adia coleta de objetos das vítimas

São Paulo — A triagem dos objetos pessoais das vítimas do acidente aéreo que matou 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo, foi adiada após a perícia encontrar material genético no local onde estavam os corpos dos passageiros.

Antes da retirada dos pertences das vítimas, a Polícia Científica pretende recolher todos os restos mortais das vítimas e encaminhá-los para o Instituto Médico Legal (IML), no centro da capital.

O processo de triagem dos objetos pessoais dos passageiros será feito por uma empresa contratada pela VoePass, companhia aérea responsável pelo voo.

Os itens serão recolhidos, decontaminados e catalogados. Posteriormente, serão identificados e encaminhados para as famílias.

A determinação para que a retirada dos pertences fosse adiada partiu do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão ligado à Força Aérea Brasileira (FAB) que investiga as causas do acidente.

Ação inicial

Nessa segunda-feira (12), o Cenipa informou ter concluído a primeira etapa da investigação, a ação inicial, que consiste na coleta de informações no local do acidente. Agora, tem início a etapa da análise de dados. Um relatório preliminar deve ser divulgado em 30 dias.

A principal suspeita sobre o que teria provocado o acidente é uma falha no sistema anticongelamento do ART 72, que teria feito com que o avião acumulasse gelo nas asas e que o piloto perdesse o controle. A aeronave caiu verticalmente em “parafuso chato” após perder sustentação. Ao se chocar com o solo, explodiu e causou um incêndio.