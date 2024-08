Mbappé compra clube de futebol francês; saiba valor

O astro do futebol Kylian Mbappé, novo jogador do Real Madrid, acaba de fazer um movimento estratégico fora dos campos. Mbappé, através de sua empresa Interconnected Ventures, adquiriu a maioria das ações do clube de futebol Stade Malherbe Caen, que atualmente disputa a segunda divisão do futebol francês. De acordo com jornal francês L’Équipe, a empresa do camisa 9 do Real investiu 15 milhões de euros (R$ 91,5 milhões).

A aquisição foi realizada em parceria com a Coalition Capital, braço de investimentos da Interconnected Ventures. O Oaktree Capital Management, fundo de investimento com sede em Los Angeles que geria o clube desde 2020, decidiu vender sua participação majoritária para a empresa de Mbappé. As informações são da Bloomberg.

Oaktree havia investido no Caen logo após a queda do clube da primeira divisão francesa e em meio a desafios financeiros exacerbados pela pandemia e um fracassado acordo de direitos de transmissão com a Mediapro. O fundo de investimento é amplamente reconhecido por suas estratégias de investimento em dívidas de risco e recentemente assumiu o controle do Inter de Milão, na Itália, após o antigo proprietário não conseguir cumprir com as obrigações financeiras.

Agora, com Mbappé à frente, o futuro do Stade Malherbe Caen ganha um novo rumo. O jogador, de apenas 25 anos, se junta a um crescente grupo de atletas que estão utilizando suas fortunas e influência para investir em clubes de futebol. O movimento de Mbappé segue uma tendência que inclui figuras como o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly, que adquiriu uma participação no FC Versailles, e a estrela da NBA LeBron James, que possui uma fatia no Fenway Sports Group, proprietário do Liverpool Football Club.

Fortuna de Mbappé

Com uma carreira brilhante que o coloca entre os melhores jogadores do mundo, Kylian Mbappé não só acumula títulos e recordes, mas também uma impressionante fortuna. Estima-se que seu patrimônio líquido esteja na casa dos milhões de euros, alimentado por contratos milionários com clubes como o Paris Saint-Germain, além de acordos de patrocínio com marcas globais. A recente transferência para o Real Madrid, em 2024, consolidou ainda mais sua posição como um dos jogadores mais bem pagos do planeta.

Seu salário e ganhos com sua carreira no futebol até o momento são estimados em cerca de R$ 504,9 milhões, de acordo com o Yahoo. Ele também ganhou cerca de R$ 112,2 milhões com contratos de patrocínio. Além disso, após assinar um contrato de 5 anos com o Real Madrid, espera-se que ele receba um bônus de assinatura de R$ 914,4 milhões. Esse valor será supostamente distribuído ao longo da duração do contrato. Além disso, ele também receberá um salário anual de cerca de R$ 91 milhões. Portanto, pode-se dizer que o patrimônio líquido estimado de R$ 617,1 milhões de Mbappé provavelmente verá um aumento em breve.

Sua entrada no mundo dos investimentos, como a aquisição do Stade Malherbe Caen, demonstra uma visão de longo prazo para diversificar suas fontes de renda além do futebol. Com apenas 25 anos, Mbappé já possui uma fortuna que muitos atletas levariam uma vida inteira para acumular, e sua estratégia de investimento sugere que ele está apenas começando a expandir seu império financeiro.