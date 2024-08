Mergulhadores acham corpo de bilionário e mais 4 em iate naufragado

As operações de buscas no iate de luxo que naufragou na costa da Sicília, na Itália, foram retomadas na manhã desta quarta-feira (21/8). Durante o trabalho, os mergulhadores dos bombeiros encontraram cinco corpos que estavam dentro da embarcação.

De acordo com o jornal britânico The Daily Telegraphy, o chefe da Defesa Civil da Sicília afirma que dois dos corpos são do bilionário Mike Lynch e da filha, Hannah.

Após os corpos serem encontrados, os familiares foram ao porto para fazer a identificação.