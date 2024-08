Minecraft Tlauncher tem vírus? Veja riscos de jogar, colocar skins e mais

Minecraft conta com multiplayer online sem depender do Minecraft TLauncher. Basta selecionar no menu inicial, antes da seleção dos mundos, a opção “Amigos” e “Encontrar Amigos entre Plataformas” para ver quem está online para jogar. Caso já esteja no jogo, pressione o pause, selecione “Opções” e depois o item “Multijogador”. Até 8 pessoas podem se reunir com crossplay entre as diferentes plataformas como videogames, smartphones e PCs na Windows 10 Edition. A versão Java Edition do PC não se conecta a essas outras versões.