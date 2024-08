Minha Casa, Minha Vida deve criar mais de 6,5 mil postos de trabalhos no Acre, diz Governo do Estado

Entre 2024 e 2025, o Acre deverá construir 2.400 unidades habitacionais previstas no Minha Casa Minha Vida, com um investimento aproximado de R$ 390 milhões.

O governo anunciou na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sancionada nesta quinta-feira (1), que essa iniciativa deve gerar cerca de 6.583 postos de trabalho no Acre.

O Acre tem 2.432 Unidades Habitacionais selecionadas para a Faixa 1 do Novo Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Voltadas para famílias com renda mensal de até 2 salários mínimos (R$ 2.640 em valores atuais), as residências vão contemplar três municípios do estado.

A capital Rio Branco concentra a maior parte das novas moradias. São 2.232 unidades. Os outros municípios selecionados são Cruzeiro do Sul e Xapuri, cada um com 100 moradias.

“Ter uma casa é ter um ninho seu. É você saber que não tem que procurar um galho a cada primavera, que você não tem que correr a cada chuva. É saber que você tem um lugar que é seu. Ali, você vai criar o seu vasinho de flores, vai colocar seu quadro na parede”, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.