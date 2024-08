Motociclista perde a vida na rotatória do Anel Viário

Um grave acidente de trânsito, ocorrido na rotatória do Anel Viário, de Ji-Paraná, resultou na morte do motociclista identificado como Cícero da Silva. Ele seguia em uma Yamaha YBR no sentido Nova Londrina e perdeu o controle do veículo.

Um grave acidente de trânsito, ocorrido na rotatória do Anel Viário, de Ji-Paraná, resultou na morte do motociclista identificado como Cícero da Silva. Ele seguia em uma Yamaha YBR no sentido Nova Londrina e perdeu o controle do veículo ao passar direto pela rotatória.

De acordo com testemunhas e com o que foi apurado no local, Cícero colidiu violentamente em um buraco na rotatória, sendo arremessado aproximadamente 35 metros do ponto de impacto.

A Polícia Militar chegou rapidamente ao local do acidente, e uma equipe de resgate foi acionada, mas ao chegarem, os socorristas constataram que Cícero já estava sem vida.