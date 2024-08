Mulher é atingida por “flecha” enquanto caminhava pela rua

Uma mulher foi atingida no pé por um objeto semelhante a uma flecha enquanto tirava o seu intervalo do trabalho. A vítima andava pela Avenida Francisco Sales, umas das regiões mais movimentadas da área hospitalar de Belo Horizonte, Minas Gerais, quando se dirigia para um supermercado. O caso aconteceu nesta quinta-feira (15/8), quando Nathalie Silvéria, 35 anos, saiu do trabalho para aproveitar os minutos de descanso. As informações são do jornal O Tempo.

Nathalie foi alvejada por um objeto pontiagudo de madeira, similar a uma flecha, que atravessou o tênis e também o pé direito da mulher. Ao O Tempo, o marido da vítima, o policial Caio Márcio Fernandes disse que o objeto se parece com um espeto de bambu. Ele afirmou que Nathalie saiu do trabalho para aproveitar o tempo de intervalo.

“Ele foi trabalhado para ficar pontiagudo. Subentende-se que foi usado como flecha, porque veio de cima para baixo e ficou no pé dela. Tudo indica que foi lançado com o uso de um arco”, relata Caio.

A mulher foi levada para um hospital, e levou pontos para fechar a ferida, mas já recebeu alta. O marido de Nathalie ficou indignado com a situação. “Poderia ser fatal se o objeto pegasse em outro local. Isso é um absurdo.Verificaram a câmera de segurança do supermercado, mas, infelizmente, não foi possível perceber quem é o autor”, destaca.

A Polícia Militar foi acionada para registrar um boletim de ocorrência. Até o momento não se sabe quem lançou a flecha.