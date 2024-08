Nota de pesar: Embaixada São-Paulina Rondônia – Coronel BM Angelo Eduardo De Marco

A Embaixada São-Paulina Rondônia manifesta profundo pesar pelo falecimento de seu sócio-fundador e diretor Angelo Eduardo De Marco (66), ocorrido nesta quarta-feira (31/7), em Porto Velho/RO.

O coronel De Marco, como era chamado e reconhecido por todos, em razão da sua brilhante carreira no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, que teve a honra de tê-lo como comandante-geral no período de 1999 a 2002, era um homem amado pela sua família e pela nossa família.

Ele amava o São Paulo Futebol Clube, o futebol e a Família Embaixada São-Paulina Rondônia. Foi muito importante na construção da história da Embaixada, onde sempre se dedicou nas inúmeras atividades esportivas e sociais. Perdemos um irmão e verdadeiro pai de farda tricolor.

O velório ocorrerá, a partir das 6h30 desta quinta-feira (1/8), na Funerária São Cristóvão – Capela Madeira Mamoré. A saída do cortejo ocorre no mesmo dia, às 16h, rumo ao Cemitério Recanto da Paz (frente ao campus da Unir).

Coronel De Marco, descanse em paz na divina misericórdia de Deus. Aos familiares e amigos, os sentimentos e condolências da Família Tricolor de Rondônia pela perda irreparável.

A Embaixada São-Paulina Rondônia decreta luto de sete dias.