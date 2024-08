Organização Paramaçônica Estrela do Oriente realiza “Chá das Estrelas”; VEJA FOTOS

A Organização Paramaçônica Estrela do Oriente realizou o “Chá das Estrelas” na tarde do dia 15 de agosto no restaurante Pão de Queijo.

Houve sorteio de brindes, apresentação da dançarina Julia Souza e desfile da loja Iris Tavares.

A renda será destinada para as atividades filantrópicas da instituição.

Vejas alguns momentos do desfile:

Adriana Dantas cinquentou e festejou de modo intimista em jantar com amigos e familiares. Na foto com o maridão Pancho Roque, a sogra Dilse Rique e as filhas Isabela e Gabriela no Deck Trattoria.

Eli Barbosa elegante de doer pronta para uma noite memorável.

*Dia 31 de agosto no Parque das Acácias acontecerá o Rock Motocycle Festival, a partir das 16 horas. Muito rock and rool, além do som poderoso dos motores com entrada franca.

*A advogada Socorro Rodrigues CAUSA quando o assunto é Baile do Rubi. 2024 mais uma edição de sucesso!

*A falta de noção já foi evidenciada no lançamento da campanha de políticos locais. Absolutamente NADA A VER soltar fogos de artifícios. Socorro senhores assessores!!!

*Ainda sobre as Olimpíadas, o Brasil mostrou que não é apenas futebol, mas também do judô, da ginástica, da marcha atlética, do tênis de mesa, do vôlei de praia, do skate e muito mais.

Somos plurais!

*Balanços da economia – Lucros no primeiro trimestre de 2024.

Setor Bancário (Bradesco/Itaú/BB)

35 *bilhões.

Setor Varejo* (Renner/C&A/Casas Bahia)

190 milhões.

*Muito séria a seca no Rio Acre, é preciso consciência na hora de usar água tratada no Acre. Aliás, essa demanda por água na América Latina e Caribe está projetada para crescer 43% até 2080, o que representa o dobro da média mundial. Esse aumento significativo na demanda coloca a região em um risco alarmante de enfrentar secas extremas e frequentes, caracterizadas como “estresse hídrico”, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).

*A credulidade na eleição de Maduro na Venezuela, é puramente ideológica. Equivale a acreditar que o Putin invadiu a Ucrânia para combater o neonazismo.

*Estamos próximos, mas, estamos há uma distância incomensurável; estamos próximos, mas, estamos sós.

Ernesto Sabato

*A Coreia do Sul quebrou um recorde ao registrar 26 noites seguidas com temperaturas acima dos 25°C, em 118 anos, de acordo com a Agência France Presse (AFP). Youn Ki-han, diretor da Divisão de Previsão Meteorológica de Seul, explicou que a falta de ar frio vindo do norte e a influência de uma massa de ar quente do sudoeste são responsáveis pelo calor persistente. “O ar frio não está vindo do norte, então a temperatura continua alta”,

*Situação climática do planeta se agravando a cada dia. O Rio da Prata no Mato Grosso do Sul está agonizando. Sobreviverão apenas as espécies mais resistentes. Triste constatar começo do fim!

*(…) Seja simpática, seja delicada, faça elogios, engane, lance mão de todas as artes e ardis do seu sexo. Nunca permita que alguém pense que você tem um pensamento próprio. Sobretudo, seja pura. E agia como se tivesse guiando a minha caneta. Relato agora a única ação que me levou a ter algum apreço por mim mesma… Voltei-me para ela e a agarrei pela garganta. Apertei com toda a minha força, até matá-la. Minha defesa, caso fosse levada a um tribunal, seria a de que agi em defesa própria. Se eu não a matasse, ela me mataria.”

Virginia Woolf