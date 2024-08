Piratas sequestram lancha e passageiros são abandonados em ilha

Os 20 passageiros de uma lancha que foi sequestrada por piratas no Pará viveram momentos de medo e incertezas. Mais exatamente, quase 20 horas abandonados em uma ilha deserta. Em uma situação extrema, o grupo pernoitou no local inabitado, sem comida e sem água, com apenas um lençol, um isqueiro e um jaleco.

O caso aconteceu na segunda-feira (19/8). A lancha Expresso Fonseca saiu de Gurupá, no arquipélago do Marajó, com destino a Porto de Moz, no oeste paraense.

Porém, a viagem que deveria durar duas horas foi interrompida meia hora antes, em frente a comunidade ribeirinha do Tapará, onde três homens, que fingiram ser passageiros, anunciaram o assalto e sequestraram a embarcação.

A Polícia Civil do Pará investiga o caso, com o apoio da Polícia Civil do Amapá. Ao todo, 23 pessoas estavam na embarcação (20 vítimas e três criminosos, já identificados). Até o momento, ninguém foi preso. A embarcação foi encontrada na terça-feira (20/8), em Santana, no estado do Amapá.

Passageiros abandonados pelos piratas

Entre os 20 passageiros da lancha, estava uma criança de aproximadamente 4 anos, que recebeu um pacote de biscoito dos próprios criminosos, antes de serem deixados na ilha deserta. Esse foi o único alimento do grupo, mas apenas o menino comeu.

As vítimas foram abandonada na praia da ilha grande, que é um lugar não habitado, o que deixou as vítimas em uma situação extrema. O grupo foi abandonado no início da tarde.

De acordo com o relato dos passageiros, inicialmente o grupo pensou em permanecer na área da praia, mas com a cheia da maré eles precisaram se deslocar para uma área mais elevada, em meio à vegetação.

Lá, o grupo estendeu um lençol sobre folhas de palmeiras e improvisou um lugar para dormir. Na tentativa de chamar a atenção de alguma embarcação que passasse pela localidade à noite, eles também fizeram fogo.