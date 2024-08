Procurador e fisioterapeuta do Acre embarcam com a família para uma aventura no Chile! Veja na coluna Kelly Kley

TRIP CHILE

Aproveitando as belezas do Chile a Dra. Ana Carolina, o esposo o procurador Luís Rafael Marques de Lima, sua filha Yasmin Almeida e o namorado Henrique Huller.

CASAMENTO

A jornalista Robertha Moura juntamente com o esposo Lucas Costa e as filhas Sara e Maria, durante cerimônia de casamento de sua irmã Raquel Moura e Thiago, que aconteceu na Igreja Santo Antônio da Barra e Salvador – Bahia na última segunda.

ITENSE SALÃO, ESTETICA E BELEZA

A Hair Stylist Flory Araújo está atendendo em novo endereço, no Intense Salão, Estética e Beleza que acabou de inaugurar em Rio Branco.

Flory Araújo é colorimetrista, especialista em loiros, especialista em cortes femininos, formada pela Academia Internacional Pivot Ponto, Flory também é maquiadora profissional.

O Intense está localizado na rua Dourado 303, Residencial Iolanda.

Na foto Flory ladeada pelo empresário Edilson Cordeiro e a recepcionista Natyelle

Agendamento e informações: 68 99910-9708/99226-5751

HOMENAGEM

No dia 09 deste mês, a Assembleia Legislativa realizou sessão solene em homenagem aos 10 anos da lei nº 13.021/14, que transforma a Drogaria em estabelecimento de saúde, homenageando as personalidades que construíram com louvor a história no ramo farmacêutico. Uma das homenageadas foi a farmacêutica Ana Valeria de Souza Freiras. Na foto Ana Valeria com sua irmã Claudia Souza.

NIVER MIRLA

A assessora Mirla Sales trocou de idade no dia 11 de agosto, ganhado festa intimista da família. A coluna deseja tudo de melhor!

NIVER ABIGAIL DANTAS

Ontem, 20, a Hair Stylist Abigail Dantas deu mais uma volta ao redor do sol. A coluna deseja os parabéns a essa queridona!

VIVAS A ROSALIA

No domingo, o dia é da esteticista Rosália D’avila. A coluna regista e deseja tudo de melhor a essa excelente profissional e ser humana.

HAPPY A ANA

A doutora Ana Carolina Almeida troca de idade no dia 27 de agosto. A poderosa vai comemorar a data no nordeste brasileiro como ela merece. A coluna deseja chuvas de bençãos!

CONVITE

A arquiteta Miriam Mattos convida a todos para participar do lançamento de um novo conceito de projeto que está redefinindo o jeito de construir.

MAIS LASER

Tecnologia é na Maislaser!

Os equipamentos da Maislaser é super moderno sua tecnologia garante resultados duradouros para todos os tons de pele.

Viva esta experiência Maislaser você também, ainda ganhe uma experiência dizendo que é meu leitor (a)

Mais informações : 68 99203-8089

ESTETIC FACE

Cuide da sua beleza com profissionais qualificados, Clinicas credenciadas e materiais com certificados. Se você tem vontade de melhorar sua autoestima, melhorando seu olhar através da Blefaroplatia, já sabe, eu indico Estetic Face com a Dra. Sandra Aguiar.

Mais informações: 6899600-2514