Quer voar de helicoptero? No Acre, Ciopaer vai sortear passeio aéreo; veja como participar

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), lançou a promoção Voando com a Segurança, na Expoacre Juruá. Pela primeira vez no Vale do Juruá, a iniciativa vai sortear um passeio aéreo para duas pessoas, com direito a acompanhante.

Para participar do sorteio, é preciso ter mais de 14 anos, visitar os estandes do Sistema Integrado de Segurança Pública para recolher os carimbos no cartão de fidelidade. Depois, é só depositar o cartão na urna, que fica no espaço da Sejusp na feira.

Segundo o coordenador da Ciopaer, coronel Sérgio Albuquerque, o voo terá duração de 30 minutos, sobrevoando os principais pontos de Cruzeiro do Sul. “Os sorteados terão a oportunidade de conhecer a cidade por cima e de conhecer um pouco do nosso trabalho. Será interessante; é um momento de festa, que eles estarão compartilhando com suas famílias”.

O sorteio dos dois ganhadores acontece neste sábado, 3 de agosto, na penúltima noite de feira. O voo será agendado em um horário com condições climáticas para a realização.