Queridinha dos famosos, Chapelaria Sol & Lua inaugura loja no Acre com coleção inspirada em Beyoncé

A renomada Chapelaria Sol & Lua, aclamada por celebridades, anuncia a grande abertura de sua mais nova loja no Via Verde Shopping, em Rio Branco, marcando o evento com o lançamento da coleção “Chapéu Country Premium Beyoncé”, exclusiva para a Expoacre em Rio Branco.

A inauguração, agendada para 10 de agosto às 17h30, promete ser um marco na moda acreana, destacando-se pela colaboração estelar com Beyoncé.

A Sol & Lua, já consolidada como a favorita no meio artístico, expandiu seu alcance formando alianças com nomes de peso como Ana Castela, Lauana Prado, Claudia Raia, Jaquelline Grohalski e Bia do Brás, além de marcar presença nas passarelas da São Paulo Fashion Week e na Revista Caras. Em um movimento estratégico, a chapelaria aposta na valorização do talento local e na promoção da cultura regional.

Em conversa exclusiva com a coluna de Douglas Richer, a empresária Linda Neves compartilhou detalhes empolgantes sobre a nova coleção e os preparativos finais para a Expoacre 2024, em parceria com a equipe da Aptus Assessoria e Consultoria Empresarial.

“O Empório & Arte, nosso novo espaço no Via Verde Shopping, será um santuário para a moda e a arte, oferecendo um ambiente vibrante onde a Chapelaria Sol & Lua e outras marcas inovadoras se encontrarão”, disse Neves. A coleção assinada por Linda Neves e inspirada por Beyoncé, desenvolvida especificamente para a Expoacre, reflete o orgulho da marca por suas raízes e valores regionais.

“Cada peça foi criada com dedicação, focando nos mínimos detalhes para superar as expectativas de nossos clientes”, acrescentou Neves.

A expectativa é que a nova linha traga uma experiência única e exclusiva aos visitantes da Expoacre. Além de inovar no design, a Chapelaria Sol & Lua tem contribuído para o crescimento econômico local, realizando novas contratações e gerando negócios, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento do Acre.

A empresa teve oportunidades de expandir para outros mercados, mas escolheu permanecer e investir no potencial do estado, demonstrando sua crença no progresso e na prosperidade da região.

A nova loja Chapelaria Sol & Lua, localizada no Via Verde Shopping, opera de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 15h às 21h. A praça de alimentação segue horário similar durante a semana, mas aos domingos e feriados abre mais cedo, às 11h. Este horário estendido oferece flexibilidade para que os clientes possam desfrutar das compras e da gastronomia do shopping com comodidade. A Chapelaria Sol & Lua está pronta para receber visitantes e entusiastas da moda com sua nova coleção exclusiva, garantindo uma experiência de compra única em um ambiente sofisticado e acolhedor.

Assessoria Chapelaria Sol & Lua

Aptus Assessoria e Consultoria Empresarial