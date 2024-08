Raquel dos Teclados tem shows no final de semana em cidades do Acre; confira

A cantora Raquel dos Teclados, conhecida por suas performances carismáticas durante a pandemia, se apresentará em duas cidades do Acre, Rio Branco e Cruzeiro do Sul – na ExpoAcre Juruá -, na sexta (02) e sábado (03), respectivamente.

Ela sobe no palco da maior feira do agronegócio do Acre às 23h. Depois, Bruno Barros e Theo Lins e banda se apresentam. A programação da Expoacre Juruá, no estacionamento do Estádio Arena do Juruá, termina às 3h.

O show em Rio Branco está marcado para o dia 3 de agosto, um sábado, a partir das 21h, no Clube dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiros, localizado próximo ao INTO e à Fundação Hospitalar.

O evento, organizado por Ivan Brito Produções, também contará com pré-show do Trio Furacão e da Banda Pegada Prime. Em entrevista à coluna Douglas Richer, Ivan Brito comentou sobre os últimos preparativos para o evento que acontece neste sábado.

“Estamos muito empolgados com a apresentação de Raquel dos Teclados aqui em Rio Branco. Ela é uma artista que ganhou o carinho do público durante a pandemia e, com certeza, vai trazer muita energia e diversão para o nosso evento. Os preparativos estão a todo vapor, e estamos confiantes de que será uma noite inesquecível para todos os presentes,” afirmou Ivan Brito ao ContilNet.