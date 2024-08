Saiba quem é Ricardo Leite: visionário do setor imobiliário e embaixador do “Amazônia Que Eu Quero” no Acre

Ricardo Leite, figura proeminente no setor imobiliário, é o atual diretor comercial de uma empresa de empreendimentos imobiliários, uma das principais empresas do ramo na região. Com uma trajetória marcada pela inovação e pelo compromisso com a sustentabilidade, Ricardo se destaca por sua visão estratégica e pela capacidade de liderar projetos de grande impacto.

“A escolha de Ricardo Leite como embaixador reflete seu compromisso contínuo com a sustentabilidade e sua habilidade em liderar projetos transformadores. Seu trabalho e sua participação ativa no “Amazônia Que Eu Quero” serão fundamentais para aliar desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental.”, destacou Débora Holanda, coordenadora do Amazônia Que Eu Quero.

Formado em Administração de Empresas e com pós-graduação em Gestão de Negócios, Ricardo Leite acumula mais de duas décadas de experiência no mercado imobiliário. Sua atuação tem sido fundamental para a expansão e consolidação da empresa, especialmente em projetos voltados ao desenvolvimento sustentável e à preservação ambiental.

“O AMQQ é uma campanha que busca engajar a sociedade na, destacando a relevância ecológica, social e econômica da região. Como embaixador, Ricardo Leite terá um papel central na mobilização e na sensibilização do público para as questões do desenvolvimento da região.”, destacou Mariane Cavalcante, diretora executiva da Fundação Rede Amazônica.

Recentemente, Ricardo assumiu um novo desafio: ser o embaixador da nova temporada do projeto “Amazônia Que Eu Quero” no Acre. Esta iniciativa, que visa promover a conscientização sobre a importância da preservação da Amazônia, conta com a participação de diversos líderes locais.