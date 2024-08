Saiba quem era o casal que morreu ao pular de apartamento em chamas

Graciane Rosa de Oliveira, 35 anos, e Luiz Evaldo (foto em destaque), 28, e o filho deles recém-nascido, Leonardo, foram as vítimas do incêndio que atingiu um apartamento nesta terça-feira (27/8) no Entorno do Distrito Federal.

A família estava em casa, no 7º andar de um residencial em Valparaíso (GO), quando as chamas tomaram conta do local. Os três pularam da janela para tentar se salvar, mas morreram na queda.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) recebeu um chamado para a ocorrência por volta das 11h. No entanto, a situação se agravou rapidamente, segundo a corporação.

Graciane e Luiz tinham outra filha, de 11 anos, que não estava na casa no momento do ocorrido.

Apesar de moradores apresentarem diversas versões quanto às causas do incêndio, o CBMGO destacou que a causa do incêndio só poderá ser determinada após perícia técnica detalhada no edifício.

“Sensação de não ter o que fazer”

Moradora do primeiro andar do prédio, a pensionista Maria Portugal, de 70 anos, afirmou que também ouviu um barulho de explosão e desceu as escadas para sair do bloco. No térreo, ela viu o momento em que a família se jogou da varanda do imóvel e morreu.

“Desci assim que ouvi a explosão. Vi a cena toda [do casal se jogando], foi triste demais de ver. Quando eles caíram, eu saí aos gritos, não sabia nem o que fazer. Corri para um lado, para o outro. É uma sensação de não ter o que fazer.”