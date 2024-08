Marcos Bezerra Santos, de 49 anos, foi preso nesta quarta-feira (21/8) acusado pelos crimes de jogos de azar, tráfico de drogas e associação ao tráfico, em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Ele foi um dos sequestradores de Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, em agosto de 2001.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Marcos foi preso em flagrante, junto com outro homem, dentro de um imóvel. No local, foram apreendidas cinco máquinas caça-níqueis. Agentes do 32° Distrito Policial (Itaquera) foram responsáveis pela prisão de ambos.