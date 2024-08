Um dos sobrinhos de Silvio Santos, Maurício Abravanel publicou uma foto em um cemitério, dando a entender que se trata do local onde o corpo do Dono do Baú foi enterrado neste domingo (18/8).

O publicitário postou a imagem em preto e branco nos Stories de seu Instagram, com um desenho de pássaros brancos voando. Ele não especificou o local da foto. Veja a imagem: Cerimônia fechada Vale lembrar que a família Abravanel optou por atender ao desejo de Silvio Santos e não realizou um funeral aberto ao público. O acesso ao Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo, onde o dono do SBT foi enterrado, é restrito. Em cerimônia reservada a familiares e amigos próximos, o apresentador foi sepultado por volta de 9h. Do lado de fora, cerca de 100 fãs acompanhavam a entrada e saída de carros, registrando cada momento e aplaudindo familiares do apresentador. Ao final do funeral, alguns familiares acenaram ou falaram rapidamente. Rebeca Abravanel, a quinta filha de Silvio Santos, abaixou o vidro do carro em que estava e chegou a aplaudir os fãs: “Muito obrigada”