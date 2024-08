Suposta briga entre Tata Estaniecki e Boo Unzueta toma web: entenda

A saída de Boo Unzueta da bancada do PodDelas ganhou novos capítulos nesta sexta-feira (2/8) após Tata Estaniecki, dona da empresa, anunciar um novo quadro no programa. No X, antigo Twitter, internautas apontam o fim da relação entre as duas.

Boo se despediu do PodDelas há um mês, após um programa com a ex-BBB Beatriz Reis. A despedida inesperada não contou com grandes homenagens a ex-apresentadora, apenas um post feito no Instagram.

“Impossível resumir esses três anos lado a lado em um post, mas sabemos que não é preciso resumir algo que foi tão cheio de amor, comprometimento, respeito e cumplicidade! Esse é um até logo pra alguém que deixou muito de si conosco, e com certeza, leva muito da gente para seus caminhos futuros”, diz o post no Instagram do PodDelas.

Na época, Boo negou que tenha deixado o programa por conta de sua saúde mental, mas não explicou o motivo do fim do contrato.

Novos desdobramentos

Nessa quinta-feira (1º/8), no entanto, Tata anunciou o quadro Stuchi Bar no PodDelas, onde Leticia Stuchi faz drinks para os convidados. Acontece que internautas notaram semelhança com o Booteco, quadro feito por Boo Unzueta em seu Instagram.

O tema circulou no Twitter e Giana Althaus, amiga de Boo, postou risadas em seu Twitter. Unzueta, por suavez, escreveu: “Nem sempre você precisará contar o seu lado da história. O tempo conta.”

Nos Stories do Instagram, Boo ainda postou: “Eu apanhei bastante até aprender que as pessoas agem conforme a necessidade delas. Se você está sendo útil, você vale muito, deixou de servir, não vale nada.”

Ainda não há posicionamento oficial de Boo ou Tata sobre uma suposta briga. As duas, no entanto, deixaram de se seguir no Instagram. Vale lembrar que Unzueta é madrinha de Caio, segundo filho de Tata com o influencer Julio Cocielo.