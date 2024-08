“Sustentabilidade é o nosso grande tema”, diz Gladson no Fórum de Governadores da Amazônia, em RO

O governador Gladson Cameli marcou presença na reunião do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, durante o Fórum de Governadores, na manhã desta sexta-feira (9), em Porto Velho (RO).

Na ocasião, Gladson destacou que a agenda ambiental do Acre prioriza a harmonia entre o desenvolvimento econômico e social com a proteção ambiental.

“Aqui não estamos disputando espaços. O sucesso de um estado é o sucesso do Acre. Unidos, trocando experiências e com o apoio de entidades nacionais e internacionais, acredito que poderemos mudar nossa realidade. A Amazônia em que vivemos hoje será a mesma terra em que viverão os nossos filhos, netos e gerações futuras, e não podemos deixar de herança a eles um lugar inóspito, por isso estamos preparando o presente para o futuro, onde a sustentabilidade é o nosso grande tema”, disse Cameli.

O evento iniciou nesta quinta-feira (8) e está sob a coordenação do governador Marcos Rocha, de Rondônia. Além de Gladson, marcam presença os gestores Antônio Denarium (Roraima), Mauro Mendes (Mato Grosso), Wanderlei Barbosa (Tocantins) e Carlos Brandão (Maranhão).

Marcos Rocha anunciou um acordo de compras compartilhadas entres os estados do Consórcio, que permitiu uma economia de R$ 64 milhões na aquisição de munições para as forças de segurança dos nove estados da região.

“Também estiveram presentes no encontro a diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, representantes de órgãos como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), embaixada da União Europeia no Brasil e a representação das Nações Unidas do país”, diz um trecho da reportagem divulgada na Agência de Notícias do Acre.