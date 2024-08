Tiago Abravanel sobre saúde de Silvio Santos: “Com fé, vai sair dessa”

Quadro seria estável

Na última segunda-feira (12/8), o colunista Matheus Baldi falou sobre o estado de saúde de Silvio Santos durante o Melhor da Tarde, da Band. No programa apresentado por Sônia Abrão, o jornalista reclamou que não se tem notícias atualizadas sobre o veterano, que está internado desde o dia 1º de agosto, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“Ele continua internado. E a situação é a seguinte: o que a gente pode dizer é que o quadro médico é estável. Mas, a gente não tem atualização”, comentou.

Internado no Dia dos Pais

Silvio Santos passou o Dia dos Pais no hospital. Pelas redes sociais, Cintia e Silvia Abravanel, duas das seis filhas do Dono do Baú aproveitaram a data para homenageá-lo.

“Obrigada por ter feito de mim não só a mulher que sou, mas o ser humano guerreiro, o ser humano digno, de caráter honesto, o ser humano que é grato a tudo que vem de Deus, o ser humano que valoriza a vida e as dádivas de Deus a cada momento: na vida pessoal e profissional”, declarou Silvia, pelo Instagram.

Por fim, ela rasgou elogios ao empresário e apresentador. “Pai, muito obrigada por ter sempre estado ao meu lado em tudo, sempre me apoiando e me dando conselhos para eu melhorar das minhas falhas e meus erros. Hoje é o seu dia e que Deus te abençoe por ser o melhor pai e avô que Ele poderia me dar; o melhor de todos. Feliz e abençoado Dia dos Pais”, completou.