Ué?! Endividado, Alexandre Correa se candidata e declara R$ 8 milhões

Outra empresa no sobrenome da ex em que ele possui dinheiro é a Canil Hickmann Rigehunter Ltda, na qual conta com R$ 5 mil na “caderneta de poupança”.

Divórcio de Alexandre Correa e Ana HickmannA apresentadora entrou com um pedido de divórcio na Justiça em 2023, após ser agredida pelo então marido, o candidato a vereador. Em maio deste ano, o pedido foi aceito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e documentos divulgados pelo F5, da Folha de S. Paulo, afirmaram que o pedido de divórcio foi feito com base na Lei Maria da Penha. A apresentadora entrou com um pedido de divórcio na Justiça em 2023, após ser agredida pelo então marido, o candidato a vereador. Em maio deste ano, o pedido foi aceito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e documentos divulgados pelo F5, da Folha de S. Paulo, afirmaram que o pedido de divórcio foi feito com base na Lei Maria da Penha. No entanto, em sua candidatura a vereador, atualizada nesta quarta-feira (14/8), às 11h17, ele ainda aparece como “casado” em seu estado civil. Vale lembrar que Ana Hickmann está noiva de Edu Guedes e prepara o noivado com o chef em uma cerimônia intimista para 50 pessoas.