Um novo amor: Flordelis vive romance com presidiária

A pastora Flordelis, presa por ser mandante do assassinato do ex-marido, iniciou um relacionamento com uma detenta, dentro da penitenciária onde cumpre a pena. Segundo apuração do colunista Thiago Sodré, as duas já são companheiras de cela.

A identidade da nova namorada de Flordelis ainda não foi revelada. Ainda em janeiro deste ano, a pastora colocou um ponto final no relacionamento que mantinha com o produtor Alan Soares, com quem se relacionava desde a morte de Anderson.

Flordelis cumpre pena em regime fechado por ser condenada como a mentora intelectual de um crime que chocou o país, a morte de seu então marido, pastor Anderson do Carmo, que foi assassinado pelos seus próprios filhos, em sua residência, em Niterói.