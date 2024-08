VÍDEO: Bolsonaro interrompe discurso e é retirado após ataque de abelhas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve que encerrar abruptamente seu discurso em um comício na cidade de Macaíba, na Região Metropolitana de Natal, após ser atacado por abelhas nesta sexta-feira (16). O incidente ocorreu enquanto Bolsonaro estava em cima de um trio elétrico, participando de uma série de agendas com correligionários no Rio Grande do Norte.

Durante o evento, um enxame de abelhas surpreendeu o ex-presidente, interrompendo seu discurso. Apoiadores tentaram espantar os insetos, mas Bolsonaro, visivelmente incomodado, decidiu encerrar o discurso mais cedo. A situação gerou um desconforto momentâneo entre os presentes, e o ex-presidente foi retirado do local para garantir sua segurança.

O ataque das abelhas foi um evento inesperado e causou agitação entre os apoiadores e na equipe do ex-presidente. As circunstâncias exatas do incidente ainda estão sendo avaliadas pelas autoridades locais e organizadores do evento.

