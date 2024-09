14 games tão difíceis que você provavelmente já desistiu de jogar

Último grande lançamento da From Software, Elden Ring foi eleito o jogo do ano pelo The Game Awards 2022, após superar God of War: Ragnarok e A Plague Tale: Requiem, outros grandes destaques do ano em questão. No último mês de julho, o game ganhou a DLC “Shadow of the Erdtree”, que expandiu o mundo aberto com novas áreas a serem exploradas, chefes desafiadores, armas, itens, entre outros. Elden Ring está à venda por a partir de R$ 229,90.