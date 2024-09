8 coisas para fazer no EA FC 24 enquanto o EA FC 25 não é lançado

Outra oportunidade nessa reta final do EA Sports FC 24 é a queda dos preços no mercado do Ultimate Team. Com uma maior quantidade de cartas boas chegando no game, a necessidade de comprar jogadores melhores diminui e a baixa demanda faz com que os valores também caiam. Dois jogadores que ilustram bem essa desvalorização são Zidane e Cruyff, ambos com a versão “Craques do Esporte”, lançada em junho. O primeiro chegou a valer mais de 12 milhões de moedas, mas no dia do fechamento dessa matéria, pode ser comprado por apenas 150 mil. Já o holandês foi cotado em mais de 11 milhões e hoje vale menos de 300 mil.