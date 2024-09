Agosto teve recorde de baixa umidade e altas temperaturas no Acre, revela Friale

O mês de agosto encerrou com recordes de baixa umidade relativa do ar. Segundo o meteorologista Davi Friale, do site O Tempo Aqui, o mês teve extremos nas temperaturas e umidade do ar.

Em Rio Branco, a umidade relativa do ar atingiu um recorde de baixa de 20% no dia 13, o menor percentual já registrado na cidade. No interior do estado, a mesma marca de umidade observada em diversos locais.

“As temperaturas mínimas em agosto, ficaram abaixo da média em Rio Branco e na maior parte do Acre. A menor temperatura registrada em Rio Branco, neste mês, foi 14,5ºC, nos dias 11 e 14. No interior do estado, a mínima ocorreu em Epitaciolândia, no dia 28, com 12,6ºC”, disse Friale.

O boletim do meteorologista também diz que a maior temperatura de agosto em Rio Branco foi de 38,6°C, no dia 23, enquanto, no Acre, foi 39,3ºC, registrada em Tarauacá, também no dia 23.

“A chuva mais forte em Rio Branco, neste mês, foi 11,0mm, registrada pela Agência Nacional de Águas, no dia 7. No interior do estado, choveu muito forte, com acumulado de 61,2mm, no dia 5, em Xapuri”, informou também.