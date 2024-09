Agressão de Datena contra Marçal interrompe debate à prefeitura de São Paulo e resulta em expulsão

A agressão aconteceu após Marçal provocar Datena novamente sobre uma acusação de assédio sexual, discutida no primeiro bloco do programa. Em resposta, Datena o chamou de “bandido, ladrão de dados” e afirmou que a acusação havia causado grande sofrimento a ele e sua família. Marçal retrucou dizendo: “O Brasil quer saber quando você vai parar”, e ainda chamou o apresentador de “covarde”.

O debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, transmitido pela TV Cultura neste domingo, teve de ser interrompido no quarto bloco devido a uma agressão de José Luiz Datena (PSDB) contra Pablo Marçal (PRTB). Datena atirou uma cadeira em Marçal, o que forçou a emissora a chamar o intervalo. Ao retornar, a TV Cultura informou que Datena havia sido expulso do debate, e Marçal, sentindo-se mal, declarou que deixaria o local para buscar assistência médica.

— Você invadiu o debate esses dias para me agredir. Nem coragem tem para fazer isso como homem — disse Marçal, sendo atingido por Datena logo em seguida.

No retorno da transmissão, o apresentador Leão Serva lamentou o ocorrido, descrevendo-o como “uma das cenas mais lamentáveis da televisão brasileira”. Ele informou que, conforme o regulamento do debate, Datena foi expulso por ter cometido três infrações graves seguidas: o uso de palavrões e, por fim, a agressão física. Embora Marçal estivesse próximo de estourar seu tempo de fala, a agressão levou-o a deixar o debate para buscar atendimento médico. Serva encerrou pedindo desculpas ao público e ressaltou que os demais candidatos optaram por continuar o debate, com o compromisso de manter um nível elevado, como merecem os eleitores.