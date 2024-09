Aniversários, férias e viagem dos acreanos: confira na coluna da Márcia Abreu

BOTIK

Ideal para quem deseja uma pele mais saudável e rejuvenescida é a nova linha Botik que combina dois ingredientes poderosos, o resveratrol e silício que revitaliza e fortalece a pele.

*Creme de limpeza facial, nutritivo formador, sérum e bruma compõem a linha Botik resveratrol + silício, perfeitos para ajudar no combate do envelhecimento, promovendo a firmeza e elasticidade da pele.

A linda Margareth Lamas que em temporada de férias curte a Itália. Très chic.

Parabéns à pessoa incrível, meu amigo Souza Neto que domingo, 29, comemora idade nova. Desejo que seu dia seja repleto de alegrias e que venham muitos momentos de felicidades e realizações.

Em aniversário na Capital da República, Mercedes Barbosa com a tia Mariazinha Nunes e a prima Luciana Lavocat.

SURPRESA

Na noite desta quarta, 25, um grupo de amigas se reuniu para surpreender Girlane Barcelos, nos domínios do restaurante Jarude. Tudo organizado com carinho e em total segredo, celebrou a amizade e a cumplicidade em um encontro exclusivo para mulheres em torno da aniversariante. Com muita alegria, risadas e momentos emocionantes, a homenageada não escondeu a surpresa e a felicidade ao ver as amigas reunidas para celebrar sua nova idade. A noite foi regada a bons espumantes, conversas animadas e, claro, muita diversão, tornando a celebração memorável para todas! Confira alguns clicks.