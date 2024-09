Auto Posto Rio Branco conta com gasolina Dura+, que rende até 10% a mais; conheça

O Auto Posto Rio Branco, localizado na parte central da capital acreana, é um dos postos de combustíveis que oferecem vantagens ao cliente, como gasolina que dura mais e etanol mais barato.

Segundo a gerente administrativa, Eliete Aguiar, o posto de combustíveis conta com a Gasolina Dura+, que rende 10% a mais e é 50% menos poluente.

“Ela é ecoaditivada e te proporciona 10% a mais de rendimento e polui 50% a menos que a gasolina comum. Nós temos o etanol e qual a diferença do etanol para gasolina? Para o cliente, ele está economicamente valendo colocar no lugar da gasolina comum porque está com o preço dentro do percentual de 0.70. Há um cálculo que se der até 0.70 é melhor para o bolso do consumidor. Para saber essa conta você vai dividir o preço do etanol pelo preço da gasolina e se ele der até 0.70 isso significa que o valor do etanol compensa. No Auto Posto Rio Branco está dando 0.66, isso significa que se você colocar a litragem por semana ou tanquear, você vai ter uma economia no pagamento do litro do etanol”, explicou.

Eliete disse ainda que a gasolina Dura+ possui um aditivo especial que diminui a temperatura para queimar e aumenta a eficiência do motor, acelerando a combustão, daí que vem o o rendimento. “Essa queima limpa e reduz a emissão de poluentes em até 50%. Quanto mais ela queima, menos poluente ela será para o meio ambiente. Se o cliente for abastecer um tanque, ele vai ver diferença a partir do segundo tanque, na questão do rendimento”, explica.

Conheça o Auto Posto Rio Branco

De acordo com Eliete, o Auto Posto Rio Branco tem 14 anos de história no mercado. “O nosso diferencial aqui é sempre manter o preço equilibrado, diante do consumidor, além da qualidade do produto que nós recebemos o combustível diariamente. O combustível é feito todas as análises de acordo com a ANP, se por um acaso tiver alguma divergência na análise do combustível, a gente retorna para base, verifica o erro e só recebe é mediante dentro dos padrões de qualidade”, ressaltou.

O Auto Posto Rio Branco fica localizado na Avenida Ceará, em frente a TV Rio Branco, das 6h às 23h.