Bocalom lidera entre evangélicos, e Marcus tem mais eleitores católicos, diz Data Control

Em um novo cenário eleitoral, o candidato à prefeitura Tião Bocalom surge como favorito entre os eleitores evangélicos, obtendo 45,3% dos votos desse segmento. Sua popularidade se destaca em comparação com os demais candidatos, refletindo uma clara preferência dos evangélicos. Já o concorrente Marcus Alexandre apresenta um desempenho sólido entre os católicos, alcançando 32,4% deste grupo.

Os dados da pesquisa, realizada pelo Instituto de Pesquisa Data Control, mostram que Bocalom mantém uma forte adesão entre os evangélicos, enquanto Marcus, embora não tenha uma presença significativa em ambientes religiosos, se beneficia de uma base de apoio entre os católicos, que lhe conferem 43,2% dos votos.

Essa diferença entre os grupos religiosos chama a atenção e pode ser um fator determinante para o resultado final das eleições. Essa vantagem de Bocalom pode ser atribuída aos valores cristãos do candidato, que mantém uma forte presença nos espaços evangélicos.

A forte adesão dos evangélicos à candidatura de Bocalom pode ter um impacto significativo no resultado final das eleições. Considerando o peso do voto evangélico no eleitorado, essa vantagem pode ser decisiva para a vitória do candidato.

Entre os demais candidatos, Jarude e Jenilson apresentam percentuais bem mais modestos. Jarude tem apenas 7,6% dos votos entre os evangélicos e 3,6% entre os católicos, enquanto Jenilson conta com 4,2% e 4,5%, respectivamente.

Esses números indicam que, embora não sejam os favoritos, esses candidatos ainda possuem uma base de eleitores que pode influenciar o resultado final.

Possíveis desdobramentos:

A alta aprovação entre os evangélicos pode impulsionar a campanha de Bocalom na reta final das eleições, por levar uma maior mobilização dos eleitores desse segmento. Influência no resultado final: A votação dos evangélicos pode ser determinante para a definição do próximo prefeito da cidade.

O novo levantamento de opinião revela uma clara tendência de voto dos evangélicos em favor de Tião Bocalom. Essa informação é crucial para entender o cenário eleitoral atual e pode influenciar as estratégias de campanha dos candidatos.